Oulu2026-hankkeesta vastaavan Oulun Kulttuurisäätiön ohjelmajohtaja Samu Forsblom ja toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Alavieska, Hyrynsalmi ja Pyhäjärvi osallistuvat kulttuuripääkaupungin eli Oulu2026 toimintaan.

Kunnat järjestävät resurssiensa mukaisesti Oulu2026-teemojen ohjelmaa vuosina 2024–2026. Päätökset osallistumisesta tehtiin syksyn aikana.

Kulttuuripääkaupunki kattaa nyt 39 kuntaa neljästä maakunnasta: Pohjois-Pohjanmaalta, Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Savosta.

– Oulu2026:ssa on mukana laaja alue, jota sitovat yhteen historia, kauppareitit ja yhteinen tahto paremman tulevaisuuden rakentamisesta alueen nuorille, toteaa Oulun Kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen tiedotteessa.

Euroopan kulttuuripääkaupungeille on tyypillistä, että toiminnassa on mukana pääkaupungin lisäksi lähialueen kuntia. Oulu2026-alue on maantieteellisesti yksi laajimmista Euroopan kulttuuripääkaupungeista ja se ulottuu Venäjän rajalta Ruotsin rajalle.

Rantala-Korhosen mukaan mukana oleva alue on kuin Suomi pienoiskoossa, ja kaikilla kunnilla on tarjota omaperäisiä elämyksiä ja pohjoista vieraanvaraisuutta.

– Kansainvälisille vierailijoille on paljon koettavaa hiekkarannoista tuntureihin ja kaupunkikulttuurista upeisiin erämaan kohteisiin.

Oulun kulttuuripääkaupungin toiminnassa ovat nyt mukana Alavieska, Ii, Pudasjärvi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Kempele, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Siikajoki, Raahe, Kalajoki, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Ristijärvi, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Kärsämäki, Siikalatva, Vaala, Utajärvi, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Kemi, Tornio, Kuusamo, Taivalkoski, Kajaani, Sotkamo, Kuhmo ja Pielavesi.