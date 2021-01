Merikosken lukio muuttaa syksyllä Oulun ammattikorkeakoulun entisiin tiloihin Raksilaan. Oulun Lyseon opiskelijat väistävät remontin tieltä Raksilaan ensi syksynä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungin lukioiden aloituspaikkoja on ensi lukuvuonna yhteensä 1 489. Lisäystä edellisvuoteen on 40 aloituspaikkaa. Lisäksi Oulun normaalikoulun lukiossa, Svenska Privatskolanin lukiossa ja Steinerkoulun lukiossa on yhteensä 130 aloituspaikkaa.

Merikosken lukio aloittaa Oulun ammattikorkeakoulun entisissä tiloissa Raksilassa ensi syksynä. Raksilan tilojen väljyys mahdollistaa aloituspaikkojen määrän lisäämisen 24 opiskelijalla.