Lipon edellisestä ottelusta on vierähtänyt aikaa. Pelinjohtaja Markku Hylkilä uskoo, että pieni tauko teki joukkueelle hyvää.

– Saatiin vähän hengähtää. Alkukausi on ollut hieman kuormittava ja nihkeähkö, joten oli hyvä, että saimme pientä huilia juhannuksen aikana.

Hylkilän mukaan joukkueen sisäpeli on ollut alkukaudesta yksipuolista. Ailahtelevaan lyöntityöskentelyyn onkin keskitytty harjoituksissa. Siihen pyritään hakemaan nyt laatua ja leveyttä.

– Suoritusvarmuus on ollut heikohkoa varsinkin kovissa lyönneissä. Pienillä lyönneillä olemme saaneet siirrettyä miehiä ja saaneet juoksujakin. Kovat vaihtolyönnit ovat olleet poissa. Niitä pyrimme tuomaan tänään peliin.

Lipon miehistö on kärsinyt alkukaudella useista poissaoloista. Jaakko Kemppainen loukkaantui Vähäkyrön ottelussa ja polvi on nyt operoitu. Hän on pelikuntoinen vasta ensi kaudella.

Tämänkin päivän kokoonpanoon jouduttiin tekemään varotoimenpiteinä muutoksia, joskin kyseessä ei ole joukkueen onneksi muuta kuin "tuntemukset reidessä".

– Jonne Luhtavaara ja Aki Toikka ovat tänään sivussa, niin ulkopeliin tuli vähän muutoksia. Ville-Pekka Jokinen ja Niko J. Korhonen tulevat heidän tilalleen.

Varotoimenpiteet johtuvat vajaan viikon päästä pelattavasta Kuopion vierasottelusta.

Pelinjohtaja painottaa keskittymistä omaan tekemiseen. Vierasjoukkue Simon Kiri on kuitenkin käyty läpi kuten kaikki vastustajat.

– Tiedämme, että vastassa on viimeisen päälle hurmosjoukkue. Kun he saavat onnistumisia, niin metakkaa ja henkeä löytyy, mutta kun he eivät pääse peliin kiinni, niin on hiljaista kuin huopatossutehtaalla.

–Pyritään ottamaan heidän hurmos pois meidän omalla tekemisellä.

Kaleva näyttää tilaajilleen Lippo–Simon Kiri -ottelun selostettuna monikameralähetyksenä.

Suora lähetys Raksilasta käynnistyy kello 17.45.

Pääset katsomaan ottelua myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.