Toni Kohonen pelasi toissa kaudella Oulun Lipossa Ykköspesistä. Sen jälkeen ura on jatkunut KPL:n Superpesis-joukkueessa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kaikkien aikojen pesäpalloilijaksi yleisesti tituleerattu lajilegenda Toni Kohonen, 44, jatkaa uraansa Kouvolan Pallonlyöjissä (KPL), jonne hän siirtyi viime kaudeksi. Edeltävän kauden hän pelasi Ykköspesistä Oulun Lipossa.

Kohonen ja Superpesiksessä viime kaudella hopealle sijoittunut KPL ovat solmineet yhden vuoden mittaisen jatkospimuksen. KPL kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Kiteen Pallon kasvatti on pelannut uransa lukkarina, mutta viime kaudella hän siirtyi polttolinjaan, kun Kouvolan lautasen herrana toimi Janne Kivipelto, joka valittiinkin vuoden lukkariksi.

– Oman pelin suhteen odotukset ovat ehkä vähän isommat kuin menneellä kaudella. Pelipaikka oli viime kesänä kuitenkin tavallaan uusi, vaikka joskus kauan sitten olenkin polttolinjassa pelannut. Paljon opin tästä vuodesta ja vaikka peli ajoittain olikin ihan hyvää, pustyn vielä parantamaan paljon omalla tontilla, Kohonen kertoo.

Hurjat meriitit

Kohosen meriitit ovat suorastaan järisyttävät, ja hän on voittanut urallaan jotakuinkin kaiken mahdollisen. Palkintokaapista löytyy kymmenen SM-kultaa, kahdeksan hopeaa ja yksi pronssi. Hänet on valittu pesäpallon Itä-Länsi -otteluun ennätykselliset 22 kertaa.

Vuoden pesäpalloilijan tittelin Kohonen on voittanut kolme kertaa. Vuoden lukkariksi hänet on valittu peräti 13 kertaa. Lisäksi hän on muun muassa voittanut parhaan ulkopelaajan Kultainen räpylä -palkinnon seitsemän kertaa. Hän johtaa myös kaikkien aikojen pesispörssiä.

Pelinjohtaja Iiro Haimi on jatkosopimuksesta mielissään.

– Koden sopimus on tärkeä palanen meidän joukkueelle. Joukkue uudistui jonkin verran, mutta näen tärkeänä, että meillä on kokeneita runkopelaajia edelleen mukana takaamassa jatkumoa edellisestä kaudesta. Koden rooli joukueessa on edelleen iso niin henkisellä puolella, Haimi sanoo.