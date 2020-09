Lipon lukkari Miika Keski-Petäjä nieleskeli pettymystään kentän pinnassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Miesten Ykköspesis, 5. loppuottelu, Lippo–Hamina 1–2 (2–1, 0–1, 0–0, 0–2). Hamina Superpesikseen voitoin 3–2.

Kello on 17.38. Raksilan pesäpallostadionin katsomo alkaa tyhjentyä. Jäljellä on enää Tapani Pirin lyöntivuoro, joka on pelkkä muodollisuus.