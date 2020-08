Santeri Haipuksen johdattama Lippo hakee nousua Superpesikseen syksyn pudotuspeleistä. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Lipon elokuu on erikoinen. Oululaiset pelasivat runkosarjan viimeisen vieraspelinsä jo heinä-elokuun vaihteessa, joten joukkue ei joudu ennen syksyn pudotuspelejä yhdellekään raastavalle vierasreissulle. Otteluohjelman ja sarjajärjestelmän varmistuttua Lippo muokkasi suunnitelmansa uuteen uskoon.

– Tämä on meille ehdoton etu. Olemme harjoitelleet tähän saakka todella kovaa. Superin puolelta kuulee koko ajan, että ei ole kuin palauteltu, mutta me emme ole palautelleet koko kauden aikana. Olemme menettäneet runkosarjan aikana pisteitä tästä syystä, mutta tämä kuvio on tietoinen valinta, Lipon pelinjohtaja Santeri Haipus taustoittaa.