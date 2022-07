Lipon juoksut jäivät vähiin Alajärven Ankkureita vastaan. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Miesten Ykköspesis, Lippo-Alajärvi 0-2(1-4,1-3)

Ykköspesiksessä mielin määrin koko kesän mellastaneen Oulun Lipon kone on alkanut yskimään syksyn siintäessä jo kaukaisessa horisontissa. Ennen viime sunnuntaita kesän aikana vain kaksi peliä hävinnyt Lippo on nyt kauden ensimmäisessä tappioputkessaan, sillä kahdesta viimeisimmästä pelistä käteen on jäänyt pyöreät nolla pistettä.