Lionel Messi ilmoitti tiistai-iltana FC Bacelonan seurajohdolle haluavansa siirtyä toiseen seuraan. Kuva: Manu Fernandez/POOL/EPA

FC Barcelonan ja Argentiinan jalkapallomaajoukkueen supertähti Lionel Messi ilmoitti tiistaina kirjatun faksin välityksellä seuransa johtoportaalle haluavansa siirtyä uuteen pois Barcelonasta, kertovat useat espanjalais- ja argentiinalaislähteet.

FC Barcelona vahvisti tiedot myöhemmin katalonialaiselle radiokanavalle RAC1:lle.

Messillä on sopimuksessaan pykälä, jonka turvin hän voi purkaa sopimuksen ja siirtyä uuteen seuraan ilman siirtokorvausta. Pykälä on mennyt umpeen kesäkuussa, mutta Messin asianajajien mukaan koronaviruksen venyttämän kauden vuoksi pykälä on edelleen voimassa.

Argentiinalaisen toimittajan Veronica Brunatin mukaan FC Barcelona on valmis menemään oikeuteen asian kanssa, eikä hyväksy sopimuksen purkua. Messin sopimus Barcelonan kanssa on voimassa ensi kesään asti ja sen ulosostohinta on 700 miljoonaa euroa.

Messin ja FC Barcelonan tarina hakee vertaistaan. Argentiinalainen muutti 13-vuotiaana Kataloniaan, kun FC Barcelona lupasi maksaa pienikasvuiselle pojalle pituuskasvun kiihdyttämiseen tarvittavat hormonaaliset hoidot. Ensimmäisen kerran FC Barcelonan edustusjoukkueessa vuonna 2004 esiintynyt legenda on iskenyt Barcalle uransa aikana ennätykselliset 634 maalia.

Messi on valittu maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi vuosina 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ja 2019.

Messi on pitkään ollut tyytymätön Barcelonan seurajohdon toimintaan, erityisesti seuran presidenttiin Josep Bartomeuhun.

Bartomeu kutsui katalonialaislähteiden mukaan jo tiistai-iltana seuran hallituksen hätäkokoukseen.

Messi on nauttinut Barcelonassa noin 550 000 euron viikkopalkkaa, joka on tehnyt hänestä maailman parhaiten palkatun jalkapalloilijan. Koronaviruksen runtelemassa jalkapallomaailmassa on vain muutama seura, etunenässä sheikkien rahoittamat PSG ja Manchester City, jotka pystyvät vastaamaan argentiinalaistaiturin palkkavaatimukseen. Manchesterissä Messiä odottaisi hänen ex-managerinsa Pep Guardiola.

Messin nimi on yhdistetty myös Serie A:n Interiin ja Juventukseen.

On esitetty myös spekulaatioita, että Messin ilmoitus olisi vain vaatimus saada uusi, rahakkaampi sopimus tai savustaa presidentti Bartomeu ulos seurasta.

Ilmoituksen jälkeen Messin ex-joukkuekaveri Carles Puyol osoitti tukensa tähden päätökselle. Puyolia komppasi myös Barcelonan hyökkääjätähti Luis Suarez, jolle on raporttien mukaan näytetty ovea seurasta.