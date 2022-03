Liminka

Hömötiainen. Kuva: Pekka Aho

Perinteinen Lintukuvafestivaali järjestetään jälleen kahden vuoden tauon jälkeen Liminganlahden luontokeskuksessa lauantaina 23. huhtikuuta, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan. Ohjelmassa on useita mielenkiintoisia kuvaesityksiä ja puheenvuoroja alan harrastajilta ja ammattilaisilta. Tapahtumassa esiintyvät Ari-Pekka Naumanen, Katja Ronkainen, Mika Honkalinna ja Raimo Sundelin. Paluun tekee myös koululaisten lintuvisa.

Lintukuvafestivaali järjestetään nyt neljättätoista kertaa, ja tämän vuoden teemana on lähiluonto.

– Aina ei tarvitse lähteä kauas kuvaamaan tai havainnoimaan luonnon ihmeitä. Jokaisen kotipihasta tai lähimmästä metsästä tai puistosta löytyy jo rutkasti aihioita! Lähi- ja luontomatkailu on nyt muutenkin nousussa ja tähän positiiviseen ilmiöön myös festivaalin tämänvuotinen teema sopii mainiosti, sanoo tapahtuman ohjelmasisällöstä vastaava erikoissuunnittelija Ulla Matturi Liminganlahden luontokeskuksesta.

Koululaisille suunnattu lintuvisa on ollut olennainen osa tapahtumaa melkein koko sen historian ajan. Lintuvisa on koettu erittäin toimivaksi tavaksi tehdä lasten ja nuorten ympäristökasvatusta ja siitä on tullut suosittu osa biologian opetusta Limingassa ja lähiseudulla.

Alkukarsinnat järjestetään kouluilla ja loppukilpailu pidetään Liminganlahden luontokeskuksessa festivaalia seuraavana perjantaina 29. huhtikuuta. Finaalipäivä tarjoaa myös luonto- ja metsästysjärjestöille luontevan mahdollisuuden tavoittaa nuoria.

Lintukuvafestivaalin järjestää Liminganlahden Ystävät ry. Muita kumppaneita ovat Limingan kunta, Metsähallitus Luontopalvelut, Limingan Osuuspankki, Pohjoisen Luontokuvaajat ry ja FotoFennica Oy sekä Hotelli-Ravintola Liminganlahti.

– Olemme todella iloisia, että saimme jälleen näin ison ja edustavan yhteistyöverkoston mukaan ja pääsemme yhdessä herättämään henkiin tämän perinteikkään ja suositun tapahtuman pienen tauon jälkeen, iloitsee Liminganlahden Ystävät ry:n puheenjohtaja Kirsi Eskola.

Päivälippuja lintukuvaesityksiin on myynnissä verkkokaupassa. Paikan päällä myydään lippuja myös yksittäisiin esityksiin, jos paikkoja on vielä jäljellä.

Tapahtuman tarkempi ohjelma löytyy täältä.