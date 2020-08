Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi ovat huolissaan merihanhikannan romahduksesta Perämerellä. Järjestöt vaativat merihanhen saalismäärän tarkempaa seurantaa ja metsästysverotuksen kestävyyden varmistamista.

Viime vuonna merihanhikannan huomattiin romahtaneen neljännekseen edellisistä vuosista, eikä kanta ole palautunut tänä vuonna. Tyypillisesti Hailuodossa merihanhiyksilöitä on laskettu 4 000–5 600, tänä vuonna määrä on 1330. Iin Krunneilla hanhia on tyypillisesti ollut noin 1 400 yksilöä, tänä vuonna niitä on laskettu 555.

Merihanhen metsästystä on järjestöjen mukaan aikaistettu Suomessa ja tehostettu Keski-Euroopassa. Merihanhen peltometsästystä on Suomessa aikaistettu vuodesta 2018 lähtien alkamaan jo ennen varsinaista jahtikautta. Järjestöt vaativat jo viime vuonna nopeita toimia syksyn metsästyksen rajoittamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi kritisoivat merihanhen saalistilastointia epätarkaksi, ja ovat vaatineet, että merihanhikannan kehitystä ja metsästyksen vaikutusta siihen seurattaisiin tarkemmin. Tiedot on saatava ajoissa viranomaisille, jotta metsästyksen sääntelystä voidaan päättää tuoreeltaan. Järjestöt ilmoittavat, että velvollisuus ilmoittaa saaliit tuottaisi tarkemman tiedon metsästettyjen hanhien määrästä.