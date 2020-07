Oulu

Sinitiaisen tiedot merkitään vihkoon ja lähetetään lopulta Helsingin eläinmuseoon, jossa tiedot tilastoidaan. Kuva: Janne Körkkö

– Pajulintu, naaras, kontrolli.

Verkkoon on tarttunut Suomen yleisin lintu, pajulintu. Linnun mahaan puhaltaminen paljastaa vatsan höyhenten alta, yksilö on naaras, vielä pesintävaiheessa. Tällä pajulinnulla on jo jalassaan rengas, mikä tarkoittaa, että kyseessä on kontrolli.