Lintuinfluenssa koettelee jälleen Suomen luonnonvaraisia lintuja. Tänä kesänä on havaittu yhteensä 25 lintujen lintuinfluenssatapausta, eli niiden tartuntamäärä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Tartunnat ovat Ruokaviraston yksikönpäällikön Sirpa Kiviruusun mukaan osa vuonna 2020 alkanutta jatkumoa.

Euroopassa ja myös Suomessa on loppuvuodesta 2020 alkaen ollut poikkeuksellisen huono lintuinfluenssatilanne. Suomessa on vuoden 2021 alusta lähtien todettu jopa kymmeniä luonnonvaraisten lintujen saamia tartuntoja vuodessa. Vuonna 2021 lintujen lintuinfluenssatapauksia todettiin yhteensä 67.

Syytä sille, miksi lintuinfluenssaa on viime vuosina esiintynyt Euroopassa niin runsaasti, ei tarkkaan tiedetä.

– Kyse on luultavasti biologisesta sattumasta. Kun lintuinfluenssa alkaa lisääntyä lintupopulaatiossa, niin se leviää vähän laajemminkin, professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta sanoo.

Tapausmääriä nostaa myös se, että kun lintuinfluenssatapauksista raportoidaan, aletaan niitä myös diagnosoida aiempaa aktiivisemmin.

Kuva: Elina Nurmi

Julkusen mukaan lintuinfluenssaa on esiintynyt erityisesti niissä Keski-Euroopan maissa, joissa on paljon siipikarjaa, sekä rannikkoalueilla, joilla on runsaasti muuttolintuja, kuten Belgiassa, Hollannissa ja Tanskassa.