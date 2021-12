Mustarastaita on jäänyt talvehtimaan monin paikoin Pohjois-Suomeen. Kuva: Juhani Jaakkola

Pohjois-Pohjanmaan talveen on jäänyt kosolti lintuharvinaisuuksia ja vähälukuisia talvehtijoita. Oulussa on marraskuun lopulta lähtien ihmetelty Oulujokeen, Laanilaan satojen sinisorsien sekaan asettunutta sepelhanhea. Laji on Oulun seudulla ylipäätään harvinainen ja talvilintuna aivan poikkeuksellinen.

Toinen hyvin harvinainen talvilaji on kurki, jonka muuttomatka ei yltänyt Kempeleen Alakylän peltoja etelämmäksi.