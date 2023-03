Helsinki

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) alkoholinkäyttö nousi keskusteluun viime viikonloppuna. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo Ylelle, että tällä hetkellä on mahdotonta arvioida sitä, miten hänen alkoholinkäytöstään käytävä keskustelu vaikuttaa hänen poliittiseen uraansa.

– Se tietenkin nähdään vajaan kuukauden päästä, koska kansahan sen ratkaisee äänestyskäyttäytymisellään, hän sanoo.

Lintilän mukaan 24 vuoden ura eduskunnassa ja yli kuusi vuotta valtioneuvoston jäsenenä eivät olisi olleet mahdollisia, jos alkoholi näyttelisi niin suurta roolia.

Hän ei lähtenyt arvailemaan, mistä keskustelu on saanut alkunsa.

– Mutta jokainen ymmärtää, että ei tämä sattumaa ole. Alle kuukausi vaaleihin ja tullaan ulos näin voimakkaasti. Ei se sattumaa ole, Lintilä sanoo.

Useat mediat uutisoivat viikonlopun aikana useisiin nimettömiin lähteisiin perustuen, että Lintilän alkoholinkäyttöön on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina julkaistussa jutussa toimittajien keskustelleen asiasta yli 30 haastateltavan kanssa. Haastateltavia oli eri puolueista ja puolueiden ulkopuolelta.

Osa lähteistä on sanonut Lintilän olleen päihtyneenä virkatehtäviä hoitaessaan tällä hallituskaudella. Toiset taas sanovat, etteivät he ole nähneet mitään ongelmia ministerin alkoholinkäytössä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli vastasi STT:n haastattelupyyntöön maanantaina illalla tekstiviestillä, jossa hän kertoi, että Lintilä on hänen mielestään hoitanut työnsä elinkeinoministerinä hyvin.

Kalli sanoo Uutissuomalaiselle, että eduskuntaryhmä ei aio käsitellä Lintilän tapausta.

Saarikko keskustellut Lintilän kanssa väitetystä alkoholinkäytöstä

Lintilä kertoo Ylen haastattelussa saaneensa kentältä voimakasta tukea. Hän pohtii, luottaako kansa enemmän nimettömiin haastatteluihin ja huhuihin, joilla viitataan vuosien takaisiin tapahtumiin, vai niihin ihmisiin, jotka ovat omalla nimellään tukeneet häntä ja tehneet hänen kanssaan vuosia töitä.

Lintilä viittasi muun muassa puhemies Matti Vanhaseen (kesk.), Koneen hallituksen puheenjohtajaan Antti Herliniin, keskustan kansanedustajaan Markus Loheen, kokoomuksen puheenjohtajaan Petteri Orpoon ja keskustan puheenjohtajaan, valtiovarainministeri Annika Saarikkoon.

Myös STT:n toimittajat ovat viime vuosien aikana kiinnittäneet huomiota Lintilän alkoholinkäyttöön, koska tämä on joissain tilanteissa selvästi tuoksahtanut alkoholilta. Toisaalta hän ei ole vaikuttanut yksiselitteisen päihtyneeltä.

Esimerkiksi 15. joulukuuta ministeri vastasi toimittajien kysymyksiin eduskunnassa uudesta sähkötukimallista ja haisi vahvasti alkoholille. Ministerin ulosannissa ei kuitenkaan haastattelutallenteessa ole havaittavissa mitään erikoista.

Mediat ovat viikonlopun aikana uutisoineet siitä, että Lintilän on epäilty olleen tuona päivänä eduskunnassa humalassa. Saarikko on kertonut keskustelleensa kyseisen päivän alkoholinkäytöstä Lintilän kanssa. Lintilä on kiistänyt nauttineensa alkoholia työpäivän aikana.

Ainakin osa medioista on kertonut alkaneensa selvittää ministerin alkoholinkäyttöä aktiivisemmin niin sanotun Lintilän meemi-illan jälkeen, vaikka Lintilän alkoholinkäytöstä on liikkunut huhuja jo pidempään. Lintilän Whatsapp-sovelluksesta lähetettiin helmikuussa pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja kansanedustaja Matias Mäkystä (sd.) pilkkaava meemi. Lintilä on kiistänyt lähettäneensä meemiä.