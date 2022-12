Helsinki

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo sähkönhinnan pohjaesityksen olevan nyt valmis. Arkistokuva. Kuva: Arttu Laitala

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan pohjaesitys sähkönhinnoista kärsivien kotitalouksien tilanteen helpottamiseksi on valmis. Keskeiset ministerit kokoontuivat Lintilän johdolla aamulla kello 8 neuvottelemaan parhaasta kokonaisuudesta.

Onko yhä useampi malli pöydällä?

– Kyllä se on tiivistynyt, ja marssijärjestys on aika selvä. Pohjaesitys on, Lintilä totesi STT:lle eduskunnassa.

Seuraavaksi kokonaisuutta käsittelevät hallituspuolueiden puheenjohtajat ennen iltapäivän kaikkien eduskuntapuolueiden neuvotteluja.

Vaihtoehtoisina tukimalleina ovat olleet esillä ainakin sähkön hintakatto, takuuhinta tai nykyisten tukikeinojen laajentaminen.

Hallituksen sisällä asiasta käytiin neuvotteluja viikonlopun aikana. Hallituspuolueet ovat kuitenkin olleet hyvin vaitonaisia neuvottelujen tuloksista.

Lintilä ei tänäänkään avannut kokonaisuuden sisältöä STT:lle.

Lintilä on todennut aiemmin, että suomalaisten sähkölaskuista on saatava kohtuullisempia.

Päätöksiä jo ennen joulua

Keskustelu sähkön hintakatosta virisi viime keskiviikkona pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän esityksen myötä. Puolue ehdotti hintakaton asettamista alle 20 senttiin kilowattitunnilta.

Viime viikolla elinkeinoministeri Lintilä sanoi tavoitteena olevan, että päätökset uuden sähkötuen mallista tehtäisiin ennen joulua eli tämän viikon aikana.

Edellisen kerran hallitus päätti helpotuksista sähkön hinnan nousuun budjettiriihessä. Tuolloin päätettyihin tukitoimiin kuuluvat sähkön arvonlisäveron alentaminen 10 prosenttiin, kotitalousvähennys sähkölaskuille ja Kelasta haettava pienten kotitalouksien sähkötuki.