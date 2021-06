Oulu

Itämeri-kajakki ei ole vielä päässyt tänä kesänä Oulun vesille kertaakaan, mutta Minna Haurinen uskoo, että tietoisuuden lisääntyessä kajakilla on vientiä. Kuva: Susanna Eksymä

Leijakoulu Lappiksen vastuuopas Minna Haurinen seisoo Linnansaaren rannassa ja viittoo kohti edessään avautuvaa, kesäauringossa välkehtivää Ämmänväylää.

– Tuo tuossa on meidän toimistomme ja kaikkien oululaisten virkistysalue. Ha­luamme tehdä kaikkemme, että se pysyy siistinä.

Edesauttaakseen meri­alueen siistinä pitämistä vesiaktiviteetteja tarjoileva Leijakoulu Lappis osallistuu tänä kesänä Itämeri Plogging -hankkeeseen, joka kutsuu väkeä ympäri Suomen Itämeren siivoustalkoisiin.

– Hanke sai alkunsa viime vuonna pääkaupunkiseudulta, ja meidän oli tarkoitus olla mukana jo tuolloin, mutta myöhästyimme. Päätimme, että jos hanke saa tänä kesänä jatkoa, olemme ajoissa liikkeellä ja mukana – ja näin myös tapahtui.

Mukana roskis ja keräyspihdit

Hankkeen tiimoilta Leijakoulu Lappiksen tukikohdan rantaan Linnansaareen on rantautunut roskankeruuseen modifioitu Itämeri-kajakki, jonka kuka tahansa voi varata maksutta kolmeksi tunniksi käyttöönsä laguuniin.fi/itameri2021/ -sivuston kautta.

Sininen kahden istuttava kajakki eli kaksikko on varusteltu isolla roska-astialla ja roskankeruupihdeillä. Melojat saavat käyttöönsä myös pelastusliivit.

Melonta-aikaa on kolme tuntia.

Roskankeruuretken jälkeen saalis punnitaan ja kierrätetään asianmukaisesti.

Tapahtumien jälkeen on roskaisinta

Minna Haurinen tähdentää, että vaikka kaikkien käytössä oleva roskakajakki on Oulussa uusi juttu, roskankeruu merialueelta itsessään on lappislaisille tuttua puuhaa.

– Noukimme roskat aina kyytiin kun sellaisia näemme ja siihen on mahdollisuus. Nyt tätä pääsevät tekemään muutkin.

Työkseen Oulun edustan merialueella liikkuva Haurinen kertoo, että roskia kelluu merellä etenkin suurten tapahtumien jälkeen.

– ”Parhaat” roska-apajat löytyvät yleensä torin ja Kiikelin vesialueilta sekä Oulun edustan saarien rannoilta.

Itämeri Plogging -hankkeen tavoitteena on paitsi puhdistaa konkreettisesti Itämerta ja kasvattaa tietoisuutta sen huolestuttavasta tilasta, myös kannustaa luonnossa liikkumiseen.

– Roskankeruun tuoksinassa pääsee tutustumaan tähän aivan mahtavaan suistoon, joka meillä täällä Oulussa on.

Hanke huipentuu elokuussa

Itämeri Plogging -hankkeen alullepanija on espoolainen Vesiurheilukeskus Laguuni.

– Valitettavasti Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä, ja me ihmiset olemme merkittävin saasteiden aiheuttaja. Rehevöitymisen ohella roskaantuminen on kasvava ongelma. Meille vesiurheilutoimijoille tilanteeseen reagoiminen on sydämen asia, Itämeri on meidän kaikkien etupiha, kertoo Laguunin toimitusjohtaja Juuso Tilaeus.

Edelliskesänä Espoon rannoilta siivottiin vain kolmen kajakin voimin yli tuhat kiloa roskaa.

Tänä kesänä Itämeri-kajakit ovat rantautuneet kahdeksaan eri vesiurheilutoimipaikkaan, joista Oulu on pohjoisin.

Kajakit ovat käytössä kaikissa toimipaikoissa elokuun loppuun saakka.

Hanke huipentuu John Nurmisen Säätiön Itämeripäivään 26. elokuuta, jolloin tarkoituksena on osallistaa siivoustalkoisiin mahdollisimman monta kajakkia ja muuta menopeliä samanaikaisesti.