Vuonna 2018 remontoituun Tornion uimahalliin asennettiin teräksinen opetusallas, joka on kuvassa taka-alalla. Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Linnanmaan uimahallin suunnittelu on edennyt tämän vuoden ajan alkuperäisen aikataulun mukaisesti, vaikka rakennustöihin ei päästä kaupunginvaltuuston 7. joulukuuta tekemän päätöksen mukaisesti vielä ensi vuonna.

Uimahallin suunnittelu on kilpailutettu, ja valituksi tuli oululainen Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy. Toimiston referenssilista uimahalleista, kylpylöistä ja vesipuistoista on vahva. Tällaisia peruskorjaus-, laajennus- ja uudisrakennuskohteita sillä on ollut Suomessa ja ulkomailla kymmeniä.