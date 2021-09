Walk in -koronarokotus järjestetään Linnanmaan kampuksella yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja työntekijöille ensi viikolla.

Oulun kaupungin järjestämä tapahtuma on Saalastinsalissa ensi viikolla 13.–17. syyskuuta maanantaista perjantaihin kello 9–15.

Myös Oamkin tiloissa on varattuna rokotuksille maanantai 13.9. kello 9–11.30, tila 7A209 ja keskiviikko 15.9. kello 12.30–15, tila 7A209.

Walk in -rokotuksessa voi ottaa ensimmäisen rokotteen tai toisen rokotteen, jos aikaa edellisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa. Koronarokotteen saa, vaikka ei olisikaan kirjoilla Oulussa. Ensi viikolla annetaan Modernan rokotetta.









Ideaparkissa pop up -rokotuspiste lauantaina 18. syyskuuta klo 10-18





Ideapark Ouluun avataan lauantaina 18. syyskuuta Oulun kaupungin pop up -rokotuspiste, joka on avoinna klo 10-18. Pop up -rokotuspiste sijaitsee Ideaparkissa Ritaharjun hyvinvointipisteellä (B-sisäänkäynti).





Pop up -rokotuspisteelle ei tarvitse varata aikaa etukäteen, vaan rokotukseen pääsee jonottamalla. Pop up -rokotuspisteellä annetaan sekä ensimmäisiä että toisia rokoteannoksia. Toisen rokotuksen voi saada, jos ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa. Myös Ideaparkin rokotuspisteellä koronarokotteen saa, vaikka ei olisikaan kirjoilla Oulussa. Käytössä on Modernan rokote.









Tällä viikolla (viikko 36) koronarokotuksia on annettu ammattioppilaitoksissa Haukiputaalla, Luovilla ja Kaukovainiolla.