Linnanmaan alueelle suunnitellaan kahta jättimäistä elektroniikkateollisuuden investointihanketta. Rakennuttajatoimisto Promen hakee Oulun kaupungilta varausta tontille Elektroniikkatieltä.

Noin 68 000 neliön kokoiselle tontille on rakennusoikeutta tuotantorakennuksille yhteensä 34 000 kerrosneliön verran. Promen on suunnittelemassa tontille uusia toimitiloja keskisuurelle suomalaiselle teollisuusyritykselle. Vireillä on myös tuotanto-, tuotekehitys-, toimisto- ja varastotilojen rakentaminen kahdelle tai useammalle teollisuusyritykselle.