Linja-autoliikenteessä on toivoa paremmasta huomisesta, vaikka reilu vuosi sitten maaliskuussa alkaneet koronavirustilanteesta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet ovatkin koetelleet alaa kovalla kädellä. Koronan koettelemuksista ei olla kuitenkaan vielä täysin toivuttu.

– Ahdinko on syvä. Kotimaan matkailussa on elpymistä tapahtunut ja matkoja on varattu. Sen sijaan ulkomaan matkojen osalta tilanne on edelleen kysymysmerkki, Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä kertoo.