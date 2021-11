Rikinkeltainen taivas -elokuvassa näyttelevä Linda Zilliacus nähtiin myös Oulun kaupunginteatterin Valheet ja viettelijät -näytelmässä viisi vuotta sitten. Kuva: Anssi Juntto

Kun näyttelijä Linda Zilliacus jokunen vuosi sitten luki Kjell Westön Rikinkeltainen taivas -romaania, hän ajatteli, että jos kirjasta tehtäisiin elokuva, Stellan rooli sopisi hänelle. Olikin mieluisa yllätys, kun filmatisointiurakkaan tarttunut ohjaaja-tuottaja Claes Olsson tarjosi hänelle juuri Stellan roolia.

– Kjell Westö on luonut niin monipuolisen ja elävän naiskaraktäärin. Stella ei ole vain yhtä tai toista, vaan hänessä on hyvää ja pahaa, monimutkaista ja yksinkertaista. Rooli on hyvällä tavalla vaativa, Zilliacus sanoo.