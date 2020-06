”Siikalatvan kunnassa on oikeasti ymmärretty, mitä hyötyä kunnan elinvoimalle on tehtaan sijoittumisessa alueelle. Kun huomioidaan työvoiman tarpeen lisäksi kerrannaisvaikutukset muihin alueella jo toimiviin yrityksiin tai mahdollisesti meidän hankkeemme myötä tuleviin uusiin yrityksiin, puhutaan varsin merkittävistä yhteiskunnallisista vaikutuksista”, kirjoittaa Siklan konsernijohtaja Janne Nieminen.

Rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen erikoistunut Sikla-konserni ja Siikalatvan kunta ovat kevään 2020 aikana neuvotelleet Sikla-konserniin kuuluvan Siklaelementit Oy:n uuden tehtaan sijoittumisesta Siikalatvan Rantsilaan, tiedottaa Sikla Oy.

Uusi tehdas tarjoaa töitä 50 henkilölle. Työntekijöiden rekrytointi aloitetaan loppuvuodesta. Tulevien työntekijöiden ei tarvitse olla valmiita tehdastyön osaajia, sillä tehtävään koulutetaan, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan tehdashankkeen arvo on noin viisi miljoonaa euroa. 4000 neliön tehdas rakennetaan Siikalatvan Tuohimaalle ja sen rakentaminen käynnistyy välittömästi.

– Logistisesta näkökulmasta olisi ollut järkevämpää hakea uutta toimitilaa Etelä-Suomesta, jossa pääosa markkinoistammekin on. Siikalatvan teollisuustontti houkutti kuitenkin sijainnillaan Nelostien kupeessa, josta on hyvät liikenneyhteydet. Lisäksi tontti on varsin hyvällä maapohjalla ja työvoiman saatavuus Siikalatvassa hyvällä tasolla. Myös konsernin pääkonttorin läheisyys vaikutti sijoittumispäätökseen, toteaa Siklan konsernijohtaja Janne Nieminen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Limingassa toimiva Siklaelementit Oy saa Siikalatvaan nousevan tehdasyksikön myötä lisäkapasiteettia konsernin uusiin liiketoiminta-avauksiin.

– Emme vielä tässä vaiheessa kerro, millaista liiketoimintaa uuteen tehtaaseen sijoittuu, vaan asiasta tiedotetaan tarkemmin kesän ja syksyn 2020 aikana, Nieminen jatkaa.

Hallin rakennuttaa kvr-urakkana Siikalatvan kunnan omistama halliyhtiö Tuohisentteri Oy. Rakentamisen valmistelu alkaa jo tulevalla viikolla ja tavoitteena on, että kesäkuussa 2021 tehdas on täydessä toiminnassa. Siklaelementit Oy vuokraa tilat vähintään kymmeneksi vuodeksi, mutta investoinnin arvioidaan kantavan pidemmällekin. Sopimusaikana Siklalla on mahdollisuus myös lunastaa toimitilat itselleen, tiedotteessa kerrotaan.