Onni Wiljami Kinnunen voitti kokonaiskilpailun Aikakausmedian mainoskampanjaan tekemällään kuvalla Find your peace with reading. Kuva: Onni Wiljami Kinnunen

Liminkalainen valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen on voittanut suomalaisille valokuvaajille suunnatun Finnish Photo Awards 2020 -kilpailun, tiedotteessa kerrotaan.

Kinnunen kuittasi itselleen kisan kokonaisvoiton. Hän osallistui kisaan commercial- eli mainoskuvasarjassa. Voittajakuva on nimeltään Find your peace with reading. Kuva on tehty Aikakausmedian mainoskampanjaan.

Kisassa wedding- eli hääkuvasarjan voitti oululainen valokuvaaja Petteri Löppönen.

Finnish Photo Awards on Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n järjestämä uusi valokuvauskilpailu, joka toteutettiin nyt toista kertaa. Koronapandemian vuoksi kilpailu siirrettiin keväältä syksyyn ja verkkotapahtumaksi.

Kilpailun päätuomarina toimi brittiläinen valokuvaaja ja valokuvauksen opettaja Jim Lowe, ja kuvia arvioi vuosittain vaihtuva kansainvälinen asiantuntijaraati.