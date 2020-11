Liminkalainen toimintaterapiayritys Toimivax Oy julkaisee uuden mobiilisovelluksen lasten kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi.

Kun keväällä Kela suositti läsnäkuntoutuksen keskeyttämistä koronan vuoksi, Toimivax Oy haki Business Finlandin kehittämisrahaa ja ryhtyi kehittämään uutta.

– Tällä on ollut suuri työllistävä vaikutus niin yrityksen sisällä kuin yhteistyökumppanilla, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Heli Ojamaa.

– Tässä oli mahdollisuus lähteä toteuttamaan haaveita ja rikkomaan ammattirajoja.

Toimi! on alakouluikäisille tarkoitettu sovellus, jonka avulla lapsi voi kehittää itsesäätelytaitoja. Sen uskotaan lisäävän arjen tilanteiden sujuvuutta ja mielekkyyttä.

Lasten kerrotaan oppivan sovelluksen avulla ennakointia ja omatoimisuustaitoja, jolloin arki helpottuu ja lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Sovellus pyrkii helpottamaan myös ammattilaisten käytännön työtä.

Toimi! tulee saataville sovelluskauppoihin vuoden loppuun mennessä. Sitä on kehitetty yhdessä Hiottu Oy:n kanssa. Jatkokehityksessä on erilaisia koulutuspaketteja ammattilaisille sekä lisäosia. Hankkeen projektipäällikkö Sanna Mäläskän mukaan sovelluksella on kansainvälisiäkin edellytyksiä, sillä vastaavaa ei ole aikaisemmin tehty.