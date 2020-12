– Meille on jo kerran myönnetty kapasiteetti 33 000 tonniin asti, toteaa Jyrki Mutanen. Hän pitää sijaintia Limingassa erinomaisena kierrätystoiminnalle, mutta jos lupaa ei saa, lähtee yritys muualle. Kuva: Teija Soini

Limingan hyötyjätekeskuksen piirissä on liikuteltu paljon enemmän romutonneja kuin ympäristölupa sallii. Luvan mukaan on vuodessa mahdollista käsitellä 10 000 tonnia metallia, mutta marraskuuhun mennessä romua oli tuotu jo rapiat 16 000 tonnia. Oulun seudun ympäristötoimi on puuttunut asiaan.

Tonnien takana on Romuta Oy. Yrityksen toimitusjohtajalla ja osakkaalla Jyrki Mutasella on iso huoli.