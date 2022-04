Suomen suurin padeltoimija avaa joulukuussa Oulun Limingantulliin uuden padelklubin, jossa on 14 sisäkenttää.

Padel Club Finlandin konseptia noudattavan harrastuspaikan ovet ovat auki vuoden jokaisena päivänä kello 6–24 ja kenttävaraukset hoituvat sovelluksen kautta.

Uusi padelpaikka aukeaa Temmeksentien varteen rakennettavaan halliin.

– Alue on jo valmiiksi urheilullinen ja myös täällä ihmiset haluavat harrastaa monipuolista liikuntaa lähellä kotia, toteaa Padel Club Finlandin Maajohtaja Eetu Rahkola tiedotteessa.

Klubin tavoitteena on luoda nopeasti suosioon nousseesta padelista kaikille sopiva laji, jota voi harrastaa ympäri vuoden. Klubitoiminta on Rahkolan mukaan erittäin aktiivista, luvassa on muun muassa erilaisia tapahtumia ja turnauksia

Padel Club Finland kuuluu nykyisin kansainväliseen LeDap Groupiin.