Limingantullin kuntokeskus Liikussa on ollut mahdollinen korona-altistus tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona noin klo 8–10.

Liikun mukaan mahdollinen altistustapaus ei aiheuta toimenpiteitä keskuksen toiminnalle tai sen jäsenille.

Mahdollisesti samaan aikaan paikalla olleet on tarkastettu kulunvalvontaraporteista saapumisaikojen perusteella. Henkilöille ilmoitetaan asiasta erillisellä sähköpostilla ja välitetään terveysviranomaisten yleisohjeet.

Mikäli turvavälejä on noudatettu, Liikun mukaan riski tartunnalle on hyvin maltillinen. Tilaa treenaajille on noin 1800 neliötä ja syrjäyttävä ilmanvaihto vaihtaa ilman laskennallisesti useita kertoja tunnissa.

Liikku pyytää kaikkia jäseniään kiinnittämään erityishuomiota turvaväleihin sekä käsi- ja yskimishygieniaan.

Kuntokeskuksessa kannattaa suosia rauhallisimpia treeniaikoja. Liikun mukaan rauhallisinta on aina klo 05–07 ja 21–23 ja loppuviikko on alkuviikkoa rauhallisempaa.