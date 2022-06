Oulu

Kukkalaan tuotiin maanantaina kainuulaista kunttaa. Loput istutukset tehdään tämän viikon aikana. Kuva: Pekka Kallasaari

Liminganlahden luontokeskuksen takapihalla käy kuhina, kun viherrakentamiseen erikoistuneen Pihakukot Oy:n työntekijät käärivät suuret kunttarullat auki yksi toisensa jälkeen.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, viikon loppuun mennessä alueelle on valmistunut Kukkala. Kyseessä on Metsähallituksen rahoittama, noin 45 000 euron hanke, jonka tavoitteena on esitellä monipuolisesti alueen kasvistoa.