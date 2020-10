Liminganlahden koululla on todettu korona-altistuminen. Asiasta ketoo Limingan kunta.

Aiemmin tällä viikolla tapahtunut altistuminen tuli ilmi viikonlopun aikana. Kunnan mukaan terveysviranomaiset ovat olleet viikonlopun aikana yhteydessä kaikkiin altistuneisiin.

Kunnan tiedotteessa kerrotaan, että kaikki altistuneet on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin. Kalevalla ei ollut sunnuntaiaamuna tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni on asetettu karanteeniin.

– Altistuneiden perheenjäsenet voivat käydä normaalisti päivähoidossa, koulussa ja töissä, Limingan tiedotteessa todetaan.

Limingassa todennettuja koronavirustartuntoja on THL:n koronakartan perusteella alle viisi.