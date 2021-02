Tamperelainen Kouluinfo Oy kustantaa ja markkinoi lapsille tarkoitettuja liikennekasvatusmateriaaleja. Kuvakaappaus yrityksen verkkosivuilta. Kuva: Kuvakaappaus

Tamperelainen Kouluinfo Oy tarjoaa Suomen alakouluille ilmaisia liikenneturvakirjoja. Yritys rahoittaa kirjat hankkimalla sponsoreita paikallisista yrityksistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä.

Limingan Yrittäjät ry on varoittanut sosiaalisessa mediassa jäseniään Kouluinfon toiminnasta. 12.2. julkaistussa Facebook-päivityksessä yrittäjäyhdistys kertoo, että Kouluinfo on lähestynyt paikallisia yrittäjiä antamalla ymmärtää, että sillä on liikenneopetushanke liminkalaisen Tupoksen koulun kanssa. Hankkeen myötä koulun kakkosluokkalaisille tarjottaisiin Kouluinfon liikennetyökirjat.