Oulun käräjäoikeus on antanut tuomionsa Limingassa viime kesänä tapahtuneesta poikkeuksellisesta seksuaalirikoksesta.

Käräjäoikeus katsoo, että 17-vuotias nuori mies syyllistyi törkeään lapsenraiskaukseen, törkeään kotirauhan rikkomiseen ja laittomaan uhkaukseen.

Oikeus on tuominnut tekijän nuorena henkilönä tehdyistä rikoksista. Hänen ikänsä vuoksi oikeus on määrännyt hänelle rangaistuksen lievennetyltä asteikolta. Se on tuominnut hänet 3,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

Käräjäoikeus määräsi tuomion salassapidettäväksi 60 vuoden ajaksi.