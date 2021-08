Liminka

Tarja Vilmunen on aloittanut työt Limingan kunnassa positiivisin mielin. Kuva: Heli Rintala

Oulussa syntynyt ja kasvanut, mutta kolmekymmentä vuotta Pohjanmaalla elänyt ja työskennellyt Tarja Vilmunen oli jo kotvan aikaa miettinyt, mitä voisi vielä työurallaan tehdä. Silloin hänen silmiinsä osui Limingan hallintojohtajan hakuilmoitus. Laihian kunnan hallintojohtajana työskennellyt Vilmunen tutustui Limingan asiakirjoihin ja strategiaan ja mieltyi lukemaansa.

– Liminka on eteenpäin katsova, kehittävä, kokeileva ja palveluja tarjoava kunta. Sillä on selkeästi vetovoimaa: asukasmäärä on kasvanut merkittävästi ja yritystoiminta on vilkasta, hän kertoo havainnoistaan..