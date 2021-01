Limingan kunta on saanut 58 000 euroa hankerahaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa varten. Tavoitteena on taata jokaiselle peruskoululaiselle lapselle ja nuorelle harrastus koulupäivän yhteyteen.

Kyseessä on Harrastamisen Suomen malli -hanke, jonka taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriö. Sen puitteissa jaettiin lähes 10 miljoonaa euroa kevään 2021 pilotointivaiheeseen. Jatkossa vuosittain jaettava summa on noin 14 miljoonaa euroa.

Limingassa koulukohtaisten harrastustarjottimien laadinnassa hyödynnetään koululaiskyselyä, johon lähes jokainen Limingan peruskoululainen vastasi.

– Koulujen harrastustarjottimilta löytyy oppilaiden toiveiden mukaan muun muassa kiipeilyä, kädentaitoja ja eläinkerhoa sekä parkouria, joka oli kyselyn mukaan suosituin harrastus, kertoo sivistysjohtaja Päivi Mäki kunnan tiedotteessa.

Limingassa hankkeen nimi on HaLi, joka tulee sanoista harrastava Liminka. Toiminta alkaa tammikuussa mahdollisimman nopeasti koulujen alkamisen myötä.

Harrastustoimintaa järjestetään yhteistyössä muun muassa paikallisten seurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa.