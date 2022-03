Oulu

Lime aloittaa kautensa Oulussa näillä näkymin toukokuussa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Vuokrattavia sähköpotkulautoja suihkii Oulun kaduilla tulevanakin kesänä. Liikenneinsinööri Harri Vaarala Oulun kaupungilta kertoo, että useampi potkulautafirma on pohtinut Ouluun rantautumista.

– Viimeisen vuoden aikana olemme käyneet puolenkymmenen eri sähköpotkulautafirman kanssa kaupungin ohjeistuksia läpi. Firmat tiedottanevat asiasta itse, kun tekevät päätöksiä puoleen taikka toiseen, Vaarala sanoo.

Vaarala kertoo Oulun kaupungilla olevan yhdyskuntalautakunnan hyväksymä yleisohjeistus potkulautojen operoinnille.

– Olennaisin asia ohjeistuksessa ovat pysäköinti- ja nopeusrajoitusalueet, Vaarala sanoo.

Kaupunki määrittelee myös potkulautojen toimintakauden. Se alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 31. lokakuuta.

Lime tulee varmuudella

Yksi varma tulija on amerikkalaisfirma Lime, jonka kirkkaanvihreitä vuokrasähköpotkulautoja nähtiin Oulun katukuvassa jo viime kesänä.

– Kyllä, tulossa ollaan. Aloitamme suunnilleen samalla volyymilla kuin lopetimme viime syksynä, Limen Suomen maajohtaja Mikael Uusivuori vahvistaa.

Sähköpotkulautojen tarkkaa lukumäärää Uusivuori ei suostu kertomaan.

– Muutamia satoja. Lautojen määrä saattaa elää kauden aikana kysynnän mukaan, hän toteaa.

Uusivuori arvelee Lime-kauden käynnistyvän heti kun kaupunki sen sallii eli 1. toukokuuta.

– Tarkka aikataulu varmistuu lähiaikoina.

Ouluun tuotavat Limen sähköpotkulaudat sekä niiden toimintaperiaate ovat Uusivuoren mukaan samanlaiset kuin edelliskesänä.

Oulu yllätti positiivisesti

Limet ilmestyivät ensi kertaa Oulun katukuvaan viime kesänä, heinäkuun loppupuolella.

– Talven ajan potkulaudat ovat olleet muualla käytössä, Uusivuori sanoo.

Lime operoi yli sadassa kaupungissa ympäri maailmaa. Oulu on kaupungeista pohjoisin.

– Meillä on suuret odotukset Oulun Lime-kesälle 2022. Edelliskausi jäi siellä lyhyeksi, mutta oli meille todella positiivinen yllätys. Nyt pääsemme operoimaan kokonaisen kauden, Mikael Uusivuori iloitsee.

Hänen mukaansa Oulussa sähköpotkulautoja kohdeltiin hellävaraisemmin kuin muissa suomalaiskaupungeissa – Helsingissä, Turussa ja Tampereella – keskimäärin.

– Oulussa tehtiin viime kesänä paljon vapaa-ajan ajelua. Etenkin keskustan ja Nallikarin välillä Limejä käytettiin runsaasti, Uusivuori summaa.

Riksakyytejä on tarjolla myös tulevana kesänä. Kuvassa Aatu Tuomisto (vasemmalla) ja Joona Lehto. Kuva: Susanna Eksymä

Kymmenen pyörätaksia

Myös polkupyörätaksit eli riksat tekevät ensi kesänä paluun Oulun katukuvaan.

– Kymmenen pyörätaksin voimin operoidaan ensi kesänäkin Oulussa, kertoo franchising-pohjalta 14:ssä suomalaiskaupungissa toimivan Biketaxin perustaja ja yrittäjä Miika Keihänen Kuopiosta.

Samoin kuin sähköpotkulaudoille, myös riksoille viime kesä oli Oulussa ensimmäinen. Keihänenkin kehuu Oulun yllättäneen positiivisesti.

– Oulussa tehtiin heti ensimmäisenä kesänä sellainen määrä ajoja, joka on tehty ennätysvuotena täällä Kuopiossa, jossa operoimme nyt seitsemättä kesää. Oulu on vilkas kesäkaupunki ja tapahtumia on paljon. Hellepäivinä myös Nallikariin menijöitä ja sieltä tulijoita riittää.

Keihänen kertoo parhaillaan käynnissä olevassa rekryssä Ouluun palkattavan kahdestatoista viiteentoista riksakuskia.

– Muutama reipas kuski mahtuisi vielä mukaan.

Sähköavusteiset pyörätaksit aloittavat liikennöintinsä Oulussa vappuaattona, lauantaina 30. huhtikuuta.