Next Direction on kiitänyt kovempaa kuin mikään kotimainen ravuri koskaan. Suomen ennätystä 08,9 ja St. Michel-ajon täysosumaa ovat heinäkuussa 2020 juhlimassa Timo Hulkkonen ja voiton ohjastanut Iikka Nurmonen. Lauantaisessa Number Onessa Next Directionin ohjissa on Hannu Torvinen.

Kuva: Suomen Hippos