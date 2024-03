Palkansaajakeskusjärjestö SAK ja osa sen merkittävimmistä jäsenliitoista aloittavat ensi maanantaina uudet poliittiset työtaistelutoimet.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan toimet ovat merkittäviä ja vaikuttavat muun muassa vientiin, tuontiin, logistiikkaan sekä tuotantolaitoksiin.

– Meillä on kompromissi- ja neuvotteluhalua. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että hallitus ei aio muuttaa omia esityksiään oikeastaan piiruakaan ainakaan palkansaajien suuntaan, Eloranta sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Kun tilanne on se, että neuvottelukontaktia ja vuoropuhelua ei näytä oikein syntyvän, olemme taas tilanteessa, jossa joudumme kertomaan tulevista työtaistelutoimista.

SAK ja sen jäsenliitot kertoivat uusista työtaistelutoimista tiedotustilaisuudessaan tänään. Toimilla vastustetaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen kaavailemia muutoksia työelämää koskevaan lainsäädäntöön.

Lakkojen piirissä on noin 7 000 työntekijää. Määrä on huomattavasti pienempi kuin aiemmilla työtaistelukierroksilla, joita ay-liike on järjestänyt syksystä lähtien. Lisäksi lakot ovat aiemmin kestäneet pisimmilläänkin vain muutamia päiviä.

– Aikaisemmin lakoissa mentiin leveämmällä rintamalla ja lyhyemmin. Nyt mennään kapeammalla kärjellä ja pidemmän aikaa, Eloranta tiivisti taktiikan tiedotustilaisuudessa.

Satamat säppiin

Suurista liitoista Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat jo ilmoittaneet olevansa lakossa mukana. Lakko pysäyttää liittojen mukaan Suomen viennin kahdeksi viikoksi.

AKT:n mukaan lakko sulkee satamien tavaraliikenteen, mutta henkilöliikenne toimii normaalisti.

– Pahoittelemme lakoista aiheutunutta vaivaa ja harmia. Kuitenkin tämä on hyvin pientä suhteessa siihen, mitä on tulossa hallituksen puolelta, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

AKT:n mukaan työtaistelun syynä ovat Suomen hallituksen ajamat työelämän heikennysesitykset ja työtaistelulla puolustetaan jokaisen työntekijän työelämäoikeuksia.

– Kiitämme kansalaisten tuesta. Nyt sitä todellakin tarvitaan. Ratkaisun avaimet ovat pääministeri Petteri Orpolla, Kokko sanoo.

AKT:n ilmoittama työtaistelu koskee Viking Linen rahdinkäsittelytehtäviä Helsingin ja Turun satamissa, AKT:n säiliö- ja öljytuotealalla Nesteen varastojen operaattoreita sekä ahtausalan työtehtäviä alihankintatöineen AKT:n ilmoittamissa yrityksissä.

Kokon mukaan lakoilla on todennäköisesti vaikutuksia muun muassa polttoaineen ja elintarvikkeiden toimituksiin.

– Polttoaineen jakelussa lakot kohdistuvat niin sanottuihin rantavarastoihin, joissa on erinäisiä nesteitä varastossa, Kokko kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Nämä varastot kestävät tietyn aikaa. Meidän toimemme kohdistuvat niin, että varastoja ei tulla enää uudestaan ulkopuolelta tankkaamaan lakkojen aikana.

Elintarvikkeiden kohdalla vaikutuksia ja yksityiskohtia taas tullaan todennäköisesti pohtimaan tapauskohtaisesti lakkojen aikana, Kokko sanoi.

– Perinteisesti lakkojen aikana olemme ottaneet tuoretuotteita laivoista. Esimerkiksi eläinten rehu tulee mieleen, eli sitä on yleensä purettu myös lakoissa.

Ratapihat täyttyvät

JHL:n lakot taas vaikuttavat rautateiden tavaraliikenteeseen ja useiden satamien toimintaan eri puolilla Suomea. Lakossa on JHL:n mukaan noin tuhat liiton jäsentä.

– Käytännössä toimet vaikuttavat niin, että tavaraliikenteeseen tulee raiteilla katkoja tai pysähdyksiä kahden viikon ajan, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa katkot tavarantoimituksissa vaikuttavat niin metalliteollisuuteen, kemianteollisuuteen, metsäteollisuuteen kuin energiantuotantoonkin.

– Vaikutus näkyy ennen kaikkea ratapihoilla satamien yhteydessä ja sisämaassa, Ekström kertoi.

– Muutaman päivän sisällä työtaistelun alkamisesta ratapihat tulevat olemaan täynnä vaunuja, joilla on käsittelemätöntä kuormaa.

Myös satamissa JHL:n lakko tulee Ekströmin mukaan aiheuttamaan ruuhkaa. Laivat eivät välttämättä pääse satamiin enää ollenkaan muutaman päivän jälkeen lakon alkamisesta.

JHL kertoo myös tukevansa rahallisesti muita ammattiliittoja, joiden jäsenet osallistuvat lakkoon.

– Työehtojen puolustaminen on koko ammattiyhdistysliikkeen yhteinen asia. Haluamme osoittaa tukemme kaikille työntekijöille, jotka ovat mukana lakossa, Ekström kertoi tiedotteessa.

Myöhemmin tänään esimerkiksi Teollisuusliitto ja Sähköliitto aikovat antaa ilmoitukset poliittisista lakoista, jotka kestävät kaksi viikkoa. Lakot koskevat raskasta prosessiteollisuutta.

Lisäksi lakkorintamassa seisovat SAK:n mukaan myös Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.