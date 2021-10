Oulu

Kuva: Thomas Virta

Oulun puutarhayhdistyksen hallituksen jäsenellä Liisa Virralla on tähän aikaan vuodesta kädet mullassa. Täksi syksyksi tilatut tuhat kukkasipulia osoittavat, että hän on todellinen viherpeukalo.

– Itsekin vähän kauhistelin määrää, että tulipas taas tilattua paljon, Virta naurahtaa.

Innostus kukkasipuleihin lähti alun perin siitä, kun Virta 17 vuotta sitten vieraili Hollannissa Keukenhofin puutarhassa.

– Sieltä jäi kytemään ajatus, että olisi ihana saada omallekin pihalle paljon väriä pimeän ja aika ankeankin talven jälkeen.

Vuonna 2016 ostettu omakotitalo loi tälle mahdollisuuden. Virta vieraili erilaisissa puutarhoissa, osti kirjoja ja selvitti aluksi, mitkä kukkasipulit ovat luotettavimpia lajikkeita.

– Lajikkeita on ihan valtavasti. Valitsimme niitä, joita suositeltiin. Istutimme niitä paljon, jotta ne muodostaisivat rungon, ja vähitellen olemme täydentäneet uusilla.

Diivamaiset tulppaanit

Liisa Virta kertoo oppineensa, että kukkasipuleita tarvitsee suuria määriä, jos haluaa saada näyttävän lopputuloksen. Hänen pihallaan eräskin kukkapenkki on kooltaan 40 neliömetriä. 50 kukkasipulia menee helposti yhdelle neliömetrille.

– Määrät voivat kuulostaa hurjilta, mutta esimerkiksi skilloja saa sadan kappaleen pussukoissa, ja se pussukka on pienempi kuin maitopurkki.

Tärkeää on myös huomioida, että jokaisella lajikkeella on oma kukinta-aikansa. Kuuluisimmissa puutarhoissa käytetäänkin niin sanottua lasagnemetodia, jossa kukat istutetaan useaan eri syvyyteen.

– Näin saadaan jatkuva kukkaloisto. Suurimmat sipulit tulevat syvimmälle, pienemmät kukkasipulit päälle. Huippusuunnittelija voi käyttää tuhat kukkasipulia jopa yhdelle neliömetrille.

Virran pihassa ensimmäisenä keväällä kukkivat lumikellot, kevättähdet, skillat, helmihyasintit ja narsissit.

Keväisin Liisa Virran etupihalla voi ihailla narsissien kukintaa. Kuva: Liisa Virta

– Ne ovat myös kaikki tosi luotettavia. Ne säilyvät yleensä hyvin maassa ja lisääntyvät itsestään joko tytärsipuleista tai jotkut jopa siemenistä. Toiveissa on, että nämä runsastuisivat ajan myötä.

Keskikesällä Virran pihassa kukkivat laukat eli alliumit.

Tulppaaneja hän ei sen sijaan ole vielä kovin paljon uskaltanut istuttaa.

– Suurin osa tulppaaneista on hirvittävän pitkälle jalostettuja. Ne ovat puutarhan diivoja, oikukkaita.

Virta arvelee, että tulppaanien suosio perustuu siihen, että niistä löytyy runsaasti eri värisävyjä.

– Olemme hieman kokeilleet kasvitieteellisiä tulppaaneja, jotka ovat lähempänä alkuperäisiä villitulppaaneja ja kooltaan matalampia. Niillä on suurempi todennäköisyys pärjätä useamman vuoden ja lisääntyä.

Katse kasvupaikkaan

Kukkasipulien istutusaika on ihanteellinen silloin, kun maaperän lämpötila on 5–10 astetta. Liian pintaan kukkasipuleita ei tulisi istuttaa.

Virta muistuttaa, että on tärkeää selvittää, mistä kasvit ovat alun perin lähtöisin ja miettiä, löytyisikö omasta puutarhasta olosuhteiltaan vastaavanlaista paikkaa.

Pienimmät kukkasipulit ovat Virran mukaan helppoja. Ne kasvavat monenlaisessa kasvupaikassa, eivätkä ole kranttuja. Sen sijaan tulppaaneista suurin osa on kotoisin aroilta, joissa on kuiva ja kuuma kesä sekä läpäisevä maaperä.

– Olen kokeillut laittaa kasvitieteellisiä tulppaaneja kaikkein kuumimpiin ja paahteisimpiin paikkoihin. Narsissit sen sijaan pitävät hieman enemmän kosteudesta. Niitä viljellään Isossa-Britanniassa, missä on merellisempi ilmasto. Jos ne ovat liian kuivassa, ne eivät jaksa kukkia.

Tärkeää on myös ennen kylvötöihin ryhtymistä katsoa kaupassa, että kukkasipulit ovat hyvässä kunnossa. Hyvässä kukkasipulissa ei ole hometta, kuori on ehjä ja sipuli on kiinteä ja napakka.

Virta tilaa omat kukkasipulinsa suoraan Hollannista, mutta aloittelijoita hän neuvoo rohkeasti kokeilemaan lähikaupan valikoimaa.

– Yleisimmin metsään menee silloin, kun ostaa vain vähän kukkasipuleita ja kuvittelee liikoja. Neuvon ostamaan kokeeksi erilaisia tuotteita ja pistämään ne maahan. Puutarhanhoito on pitkälti sellaista, että täytyy myös rohkeasti testata, mikä toimii omalla pihalla.

Biologian ja maantiedon opettajana työskentelevä Virta antoi vastikään yhdelle luokalle narsissin sipuleita, jotta nuoret saavat kokeilla istuttamista.

– Olin todella yllättynyt, kun kysyin, moniko on istuttanut aiemmin kukkasipuleita. Luokassa ei välttämättä kukaan ollut. Ajattelin että hyvänen aika, Virta hymähtää hyväntahtoisesti.