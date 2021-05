Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää kesän 2021 aikana monenlaista maksutonta toimintaa Kiimingissä ja Ylikiimingissä.

Tiedotteessaan liikuntapalvelut kertoo, että esimerkiksi 31.5.-21.6. Koitelissa ja Ylikiimingissä Harjunkaaren koulun rantalentopallokentän luona järjestetään Asahia. Sitä on tarjolla Koitelissa maanantaisin kello 13 ja Ylikiimingissä kello 10.

Puistojumppaa yli 65-vuotiaille taas on luvassa perjantaisin Kiiminkipuiston koululla kello 12 ja Laivakankaan koululla kello 14. Puistojumppaa on tarjolla 28.5.–18.6. Sateella jumpat pidetään katoksen alla. Jumppia järjestämässä on Kiimingin Urheilijat.

Ulkojumppaa tarjtaan Kiimingin senioritalon pihamaalla tiistaisin kello 10 ajalla 1.6.–22.6. Sateella jumppaa ei pidetä.

Boccia-kuulapeliä pelataan Kiimingin lukion liikuntasalissa torstaisin kello 16–18 ajalla 10.6.–29.7.

Riento-pyörällä ajeluun on mahdollisuus maanantaina 21.6. ja keskiviikkona 23.6. kello 14.30–16. Kyseessä on erityispyöräajelu yhdessä ohjaajan kanssa. Ajelu sopii hyvin esimerkiksi useimmille vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaille. Lähtö on Kiimingin Senioritalon pihalta. Pyöräilyyn on varattava aika numerosta 050 3796 711.