Koronan ilmaantuvuusluvut ovat Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa olleet selvässä kasvussa. Vaikka arkea on mahdollista elää jotakuinkin normaalisti, sekä kansalaisten että viranomaisten on syytä ottaa tilanne vakavasti.

Oulun seudun viimeaikaisista tartunnoista ja joukkoaltistumisista iso osa liittyy ryhmäliikunta- ja urheiluharrastuksiin. Niihin on osallistunut oireettomia viruksen kantajia. Heitä on turha syyllistää, jos he eivät ole edes tienneet altistumisestaan.