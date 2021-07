Lastenyhtye Liikkuvasta Laulurepusta tutut Mari ja Timo Rautio toivovat, että ensi syksynä heidän ohjaamansa musiikkiryhmät alkaisivat pyöriä normaalisti. – Olisi hirveän tärkeää, että nuoret perheet pääsisivät taas muiden pariin harrastamaan, Mari Rautio sanoo. Kuva: Teija Soini

Oululaisten Mari ja Timo Raution kesäloma alkoi rakennustöiden merkeissä, sillä myrsky kaatoi naapurin pihapuun pariskunnan kasvihuoneen päälle.

– Kun aika on, mitä on, niin eipä tässä olisi kuitenkaan mihinkään reissuun lähdetty. Tässä on oltu kotosalla viimeiset puolitoista vuotta, joten on vain mukavaa, kun on touhua, Mari Rautio toteaa.