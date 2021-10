Liikenneoperaattori Jarno Nyholmin tehtävänä Fintrafficin tieliikennekeskuksessa Helsingissä on valvoa järjestelmien toimintaa ja liikenteen tilannetta. Nyholm valvoo ja ohjaa myös pääkaupunkiseudun ympäryskuntien liikennevaloja. Hän pitää huolta muun muassa siitä, että vialliset valot korjataan. Kuva: Mauri Ratilainen

Yli kymmenen metriä pitkä etuseinä on täynnä näyttöjä. Niitä on kahdessa tasossa, ja jokainen ruutu on jaettu pienempiin kuviin. Peräseinällä on lisää näyttöjä.

Lähes kaikki ruudut kuvaavat yhtä ja samaa: maanteitä, tunneleita, risteyksiä, siltoja, jalkakäytäviä, ratikkakiskoja, moottoriteitä, sivukatuja ja parkkipaikkoja. Autoja suhahtelee ääneti ruuduilla.