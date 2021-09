Nyt kannattaa hankkia heijastimet ulkovaatteisiin, muistuttaa Liikenneturva. Kuvituskuva. Kuva: Liikenneturva

Tulevana perjantaina vietetään valtakunnallista heijastinpäivää ja nyt on hyvä hetki laittaa oma näkyvyys kuntoon, tiedottaa Liikenneturva.

Liikenneturvan kyselyssä jopa 80 prosenttia suomalaisista kertoo käyttävänsä heijastinta pimeällä aina tai yleensä. Kolme prosenttia ilmoitti, että käyttää heijastinta harvoin tai ei koskaan ja seitsemän prosenttia käyttää heijastinta jos se on valmiina ulkovaatteissa.

Liikenneturvan seurantatutkimuksen mukaan kuitenkin vain noin puolet jalankulkijoista käytti heijastinta. Useimmiten heijastin jää matkasta unohduksen vuoksi.

– Näyttää siis siltä, että pyrkimys ja tahto heijastimen käyttöön on vahva, mutta se ei aina konkretisoidu teoiksi. Unohduksen voi taklata siten, että varustaa käyttämänsä ulkovaatteet heijastimilla jo kauden alussa, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski.

Liikenneturva muistuttaa myös autoilijoiden vastuusta. Kyselyn mukaan seitsemän autoilijaa kymmenestä hidastaa vauhtia aina tai usein silloin, kun keli on huono tai on pimeää. Tiedotteessa todetaan, että ratissa tai pyörän satulassa huonon näkyvyyden riskejä on mahdollista paikata alentamalla ajonopeutta.

– Pimeällä autoilijan tulee hidastaa ja olla entistäkin tarkkaavaisempi ja jalankulkijan kannattaa varustautua heijastimilla. Kumpikaan ei ole toiselta pois ja näin liikenne saadaan yhdessä turvallisemmaksi, Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen toteaa.