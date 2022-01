Vuonna 2020 liikenteessä kuoli 21 jalankulkijaa, heistä yli puolet hämärän tai pimeän ajan onnettomuuksissa. Seitsemän heistä ei käyttänyt heijastinta tai heijastavaa asustetta, kuten laki edellyttää. Kuva: Nina Mönkkönen

Suomalaisen tieliikenteen turvallisuuskehitys on – laskutavasta riippuen – joko huima menestystarina tai surkeaa kitkuttelua.

Jos vertailukohta haetaan 1970-luvun alusta, tieliikenteessä on tapahtunut suoranainen ihme. Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vuosittain kuolleiden määrä on pudonnut kuudesosaan aikaisemmasta, vaikka ajoneuvokanta on samassa ajassa viisinkertaistunut.