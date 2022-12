Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä on jäämässä tämän vuoden osalta historiallisen alhaiseksi. Petrattavaa löytyy kuitenkin vielä runsaasti. Kuvituskuva. Kuva: Kaisa Vänskä

Liikenneturvallisuus on parantunut Suomessa kuluvana vuonna, arvioi Liikenneturva. Tieliikenteessä kuolleiden määrän arvellaan jäävän ensimmäistä kertaa alle 200 uhrin rajan sitten vuoden 1941.

Liikenneturvan keräämien lehtitietojen ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella tieliikenteessä on kuollut tänä vuonna tähän mennessä 185 henkilöä. Määrän odotetaan hieman kasvavan tilastojen täsmentyessä. Määrän odotetaan kuitenkin jäävän tilastointimenettelyn historian alhaisimmaksi.

Luvut perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin tammi–marraskuulta ja Liikenneturvan joulukuussa keräämiin lehtitietoihin. Virallinen luku tieliikenteessä kuolleista saadaan vasta reilun vuoden kuluttua.

Liikenneturvan mukaan tieliikennekuolemat ovat vähentyneet viime vuoden vastaaviin tietoihin verrattuna kymmenisen prosenttia.

Tilanteessa ei kuitenkaan nähdä vielä syytä juhlaan, vaikka liikenneturvallisuus on parantunut. Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen huomauttaa, että liikennekuolemien määrä tulee saada pysyvästi laskuun. Vuoteen 2030 mennessä liikennekuolemien määrän tulisi jäädä alle sadan. Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaiseen nollavisioon, jonka tavoitteena on, ettei kukaan kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä. Tavoitevuosi nollavisiolle on 2050.

Suomi jäljessä pohjoismaisista verrokeista

Liikenneturvan mukaan Suomi jää edelleen reippaasti jälkeen pohjoismaisista verrokeista eli Norjasta ja Ruotsista. Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroisen mukaan Suomen liikenteessä kuolee eri arvioiden mukaan lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan verrattaessa.

– Kyse ei ole sattumasta vaan tehdyistä tai tekemättä jääneistä päätöksistä. Esimerkiksi Norjassa liikennettä koskevissa päätöksissä on etusijalla ollut liikenneturvallisuus ja nollavisio. Sama tulisi sedimentoida Suomenkin liikennepolitiikkaan, Anteroinen toteaa.

Liikenneturva kysyi loppuvuonna suomalaisten ajatuksia liikenteestä ja sitä koskevasta päätöksenteosta. Suuri osa vastaajista toivoikin, että päättäjät ottaisivat liikenneturvallisuuden huomioon politiikassaan.

Samaa toivoo myös Liikenneturva.

– Liikenne on osa jokaisen suomalaisen arkea tavalla tai toisella. On selvää, että se ei saa olla turvaton tai turvattoman tuntuista, Anteroinen kuvailee