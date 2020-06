Liikenneturva muistuttaa tiellä liikkujia varovaisuudesta kohdatessa hevosia tien päällä. Kuvituskuva. Kuva: Anna Leinonen

Liikenneturva muistuttaa varovaisuudesta ja huomaavaisuudesta kohdatessa hevosen tien päällä. Ratsukko tai hevoskärry on ohitettava hiljaisella nopeudella ja kunnon turvaväleillä, sillä myös seesteinen ratsu saattaa pelästyä, jos sen ohi kaasutellaan ajattelemattomasti.

Hevosen tullessa vastaan autoilijan tulee hidastaa ja seurata ratsasatjan käsimerkkejä. Jos tämä pyytää pysähtymään nostamalla käden pystyyn, autoilijan tulee noudattaa tätä pyyntöä.

– Hevonen on saaliseläin ja voi pillastua yllättävissä tilanteissa, vaikka se olisikin hyvin koulutettu ja totutettu liikenteeseen. Kun hevonen säikähtää, käyttäytyy se helposti arvaamattomasti ja voi paeta hallitsemattomasti. Tällöin se voi heittää ratsastajan selästään, hypätä ojaan tai tulla suoraan lähestyvän ajoneuvon eteen, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen korostaa tiedotteessa.

Ohittaessaan ratsukkoa tulee pitää tasaista nopeutta ja riittävää turvaväliä joka suuntaan, välttää äkkinäisiä liikkeitä ja ääniä sekä vaihtaa kaukovaloista lähivaloille ohituksen ajaksi.

– Jos vastaantulevien kaistalla on liikennettä, ei voi lähteä ohittamaan ratsukkoa. Silloin pitää rauhassa odottaa turvallista ohituspaikkaa. Ei kuitenkaan kannata jäädä turhaan ratsukon taakse odottelemaan, sillä vaikka hevosen näkökenttä on rajallinen, on se erittäin hyvällä kuulollaan todennäköisesti havainnut lähestyvän ajoneuvon, Taskinen toteaa.

Hevosta on syytäkin varoa, sillä esimerkiksi suomenhevonen kasvaa keskimäärin 155 sentn korkeuteen ja painaa 550 kilogrammaa. Se on kooltaan siis samaa luokkaa kuin 170–210 senttimetrin mittaiset hirvet, jotka voi painaa 240–600 kiloa.

Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki vaikuttaa myös ratsukoiden toimintaan. Myös ratsukoilla pitää jatkossa oltava hämärän tai pimeän aikaan valaisimet, joista valkoinen valo suuntaa eteenpäin ja punainen taaksepäin.