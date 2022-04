Helsinki

Helsingin keskustassa Pohjoisesplanadilla on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on loukkaantunut ainakin kaksi ihmistä. Helsingin poliisi kertoo asiasta Twitterissä. Poliisin mukaan kaksi loukkaantunutta on kuljetettu sairaalahoitoon.

Alustavien tietojen mukaan Pohjoisesplanadia ajanut auto törmäsi useaan muuhun autoon. Poliisi epäilee kuljettajaa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Kuljettaja on poliisin hallussa.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat paikalla selvittämässä tilannetta.

Silminnäkijä: "Ihmiset hätääntyivät"

Paikalla ollut silminnäkijä kertoo STT:lle puhelimitse, että heidän seurueensa näki, kuinka auto kiihdytti erittäin kovaa vauhtia ja tuli Pohjoisesplanadia kohti.

– Kuului hirveä rasahdus, tuli savupilvi. Ihmiset hätääntyivät, ja paikalle alkoi kokoontua lisää ihmisiä, nimettömänä pysyttelevä silminnäkijä kertaa.

Paikalle tuli naisen mukaan melkein heti hälytysajoneuvoja ja poliiseja. Varsin nopeasti alue myös eristettiin.