Haapajärven edesmennyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Nahkanen oli syytteessä seksuaalirikoksesta.

Nahkasen oli määrä vastata perjantaina Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan kansliassa syyttäjän ajamaan syytteeseen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta käsittely peruuntui Nahkasen kuoltua liikenneonnettomuudessa torstaina puolen päivän jälkeen.

Haapajärven kaupunginjohtajana vuodenvaihteesta saakka toiminut Jonna Tamminen kertoo, että seksuaalirikossyytteestä ei ole ollut aiemmin tietoa kaupungin sisällä. Hän sanoo kuulleensa siitä ensimmäistä kertaa median välityksellä perjantaina aamupäivällä.

– Tämä on hyvin vakava syyte. Olen hyvin järkyttynyt kun tilanne on se, että hän on eilen menehtynyt, kaupunginjohtaja kuvailee.

Tammisen mukaan rikosnimike on niin vakava, ettei asiaa voi jättää selvittämättä kaupungin sisällä.