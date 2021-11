Kuva: Jussi Leinonen

Liikemies Onni Sarmastetta vastaan ei nosteta syytettä törkeästä petoksesta maskikaupoissa, kertoo Syyttäjälaitos.

Kyse on Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ja Sarmasteen yhtiön välillä viime vuoden maaliskuussa tehdystä sopimuksesta, jolla hankittiin hengityssuojaimia noin viidellä miljoonalla eurolla. Sarmasteen ja toisen henkilön on epäilty tahallaan erehdyttäneen HVK:n edustajaa sellaisista seikoista, joilla on ollut ratkaiseva merkitys päätöksen tekemisessä.

Syyttäjän mukaan syytettä ei nosteta, koska esitutkinnan perusteella ei ole ollut todennäköisiä syitä epäillä henkilöitä rikoksesta.