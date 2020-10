Liika hyväuskoisuus ei ole hyvästä, vaikka kansainvälistyminen houkuttaa

Tällä viikolla Ruotsi ilmoitti, että se ei salli kiinalaisyhtiöiden teknologian käyttämistä 5G-verkoissaan. Aikaisemmin Britannia on linjannut samalla tavalla, ja myös Saksa ja Ranska pohtivat, salliako kiinalaisten pääsy kansalliselle turvallisuudellekin tärkeiden verkkojen teknologiaan.

Taustalla on huoli siitä, että Kiina pääsisi samalla käsiksi tietoihin ja infraan tavalla, joka vaarantaisi turvallisuutta ja esimerkiksi yrityssalaisuuksia. Kiinalainen Huawei, jonka 5G-teknologia on vähintäänkin vertailun kestävää teknisesti, on toistuvasti vakuutellut, että sillä on puhtaat jauhot pussissaan.