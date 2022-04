Suomen tuomariliiton tuore kysely kertoo karua kieltä tuomareiden työkuormasta ja työssä jaksamisesta.

Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää työmäärää liian suurena. Yli puolet vastaajista tekee töitä kipeänä ja suurin osa tekee toistuvasti ylitöitä.

Tuomariliitto teki viime vuoden lopulla kyselytutkimuksen hallinto-oikeuksien, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden tuomareille, esittelijöille, valmistelijoille ja käräjänotaareille sekä korkeimpien oikeuksien esittelijöille.

Kysely lähetettiin reilulle 1500:lle henkilölle. Vastauksia tuli hieman yli 600. Vastausprosentti oli 40.

Lähes puolet vastaajista kokee stressioireita tai työuupumusta aina tai usein.

85 prosenttia vastaajista työskentelee yli säännöllisen viikkotyöajan. Neljännes vastaajista ei pysty tasoittamaan tuntejaan lainkaan. Yli puolet vastaajista tasoitti tunnit vain harvoin tai silloin tällöin.

Vastaajista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että asioiden valmisteluun ja tuomioiden kirjoittamiseen ei ole tarpeeksi aikaa. Noin puolet vastaajista ei ehtinyt osallistua koulutukseen tai koulutukseen käytetty aika kompensoitiin sillä, että töitä tehtiin vapaa-ajalla.

Alanvaihtoa harkitaan

Lähes 30 prosenttia kyselyyn vastanneista oli harkinnut alanvaihtoa tai siirtymistä toiselle alalle viimeisen vuoden aikana. Yleisimmät syyt olivat liiallinen työmäärä ja palkkauksen jälkeenjääneisyys työn vaativuuteen nähden.

Tuomareiden alanvaihto on ollut perinteisesti harvinaista. Viime vuosina tilanne on muuttunut, ja erityisesti hallinto-oikeuksista on lähtenyt työntekijöitä muualle töihin. Yleisissä tuomioistuimissa on puolestaan ollut vaikeuksia saada rekrytoitua tuomareita ja esittelijöitä.

Tuomareihin ja esittelijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös ja vaikuttaminen ovat lisääntyneet jonkin verran. Lähes 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että maalittaminen pitäisi kriminalisoida uudella säännöksellä.

Työkuormaa lisää myös uudet tietojärjestelmät. Vastaajien mukaan ne eivät ole tehostaneet työn tekemistä vaan päinvastoin hidastaneet asioiden käsittelyä, hallintaa ja johtamista.